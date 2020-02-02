Оперативная работа карельских врачей спасла жизнь недоношенной девочке

Огромную благодарность костомукшским и петрозаводским врачам опубликовал в газете «Новости Костомукши» житель города Александр Борисов. Медики спасли малышку, которая решила появиться на свет всего лишь на 26 неделе беременности матери, что является высоким риском для жизни.

Ситуацию с рождением своей дочери 29 января костомукшанин называет не иначе как «триллер и чудо».

«Большое спасибо и низкий поклон всему медперсоналу нашей больницы, родильного отделения, скорой помощи и всем тем, кто работал с 29 по 30 января и принимал участие в спасении моей жены и дочери (родившейся на сроке 26 недель).



Благодаря вашей слаженной работе и принятым мерам, мои девочки получили оперативную помощь и были направлены на вертолёте в Петрозаводск.

Сейчас обе находятся там, в Перинатальном центре. Состояние стабильное. Роды прошли успешно, но как это все происходило - я могу назвать двумя словами – Триллер и Чудо! Потому что ещё бы 10-20 минут и...

Скорая помощь приехала оперативно. В родильном отделении была слаженная работа: все процедуры и обследование, вызван вертолёт, отправка.



Какие же всё-таки у нас хорошие и профессиональные медработники в городе! Спасибо вам большое за то, что вы есть! Дай Бог вам всем здоровья и поменьше таких случаев.



Ну и конечно же, отдельная благодарность и низкий поклон всем работникам перинатального центра Петрозаводска за спасение моих девочек», - пишет мужчина.