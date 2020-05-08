Жителей Карелии приглашают присоединиться к акции «Фонарики Победы»

Жителей всех регионов, в том числе нашей республики, приглашают присоединиться к акции «Фонарики Победы».

Для участия во всероссийском флешмобе 9 мая с 21:50 до 22.00 в своем окне каждый может зажечь безопасный источник света (фонарик, телефон, лампу и т.д.) в знак единения страны в торжественный день.

Фонарики в окнах в период самоизоляции станут проявлением благодарности за Победу, символом вечной памяти о героях и событиях Великой Отечественной войны, отметили в пресс-центре администрации Петрозаводска.

9 Мая все торжественные мероприятия пройдут в онлайн-формате. Присоединиться к акциям «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка», поучаствовать в патриотических конкурсах, послушать песни военных лет, спеть «Катюшу» и «День Победы», а также поздравить ветеранов можно дистанционно.