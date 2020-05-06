Вечный огонь в Петрозаводске украсили десятиметровой инсталляцией

Десятиметровую конструкцию с фотографиями героев Великой Отечественной войны установили в сквере Вечный Огонь, сообщает администрация Петрозаводска.



Установлена она в преддверии 9 мая, создана совместно с жителями карельской столицы: арт-объект составлен из фотографий родственников горожан, участников Великой Отечественной войны.

В мэрии напоминают, что мемориальный комплекс «Вечный огонь Славы и Могила Неизвестного солдата» и прилегающую территорию реконструировали в прошлом году. Отремонтированы парапеты из малинового кварцита и габбро-диабаза, установлены дополнительные опоры уличного освещения, уложена брусчатка и устроены газоны. Также были заменены мемориальные плиты братской могилы. На них появилось 20 новых фамилий.