Завтра пройдет горячая линия по празднованию Дня Победы в Карелии

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войны в Карелии будет носить не обычный сценарий из-за пандемии коронавируса, сообщает глава Карелии на своей странице в соцсетях.

«Близится один из самых главных и самых любимых наших праздников – День Победы. В этом году мы отмечаем 75–летие этого великого события. К сожалению, пандемия коронавируса внесла коррективы во многие наши планы, в том числе и в организацию торжественных мероприятий, памятных акций, которые традиционно проходят 9 мая.



О том, как в Карелии пройдет День Победы в этом году, подробно расскажу во время прямой линии 7 мая, здесь, на своей странице»,