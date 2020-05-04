Артур Парфенчиков рассказал, как пройдет 9 мая в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсетях как пройдет в этому году празднование 9 мая в Карелии.

Руководитель региона признает, что традиционных мероприятий из-за пандемии коронавируса ждать не приходится и предлагает поучаствовать в онлайн-мероприятиях.

«Великий день, День Победы, мы будем праздновать удаленно. И как бы нам не хотелось возложить цветы к Вечному огню, преклонить колено перед могилой неизвестного солдата, пройти в строю Бессмертного полка, в этом году мы не можем этого сделать. Во имя ветеранов, во имя наших детей, во имя мирной безопасной жизни мы должны остаться дома. Однако принять участие в онлайн праздновании 75-летия Победы может каждый желающий. Сразу несколько акций пройдет в интерактивном формате»,

- пишет Глава Карелии.

Артур Парфенчиков предлагает жителям Карелии принять участие в нескольких мероприятиях, прежде всего это конечно главное событие праздника последних лет – «Бессмертный полк».



«Условия участия очень просты - разместите в соцсетях с хештегом #БессмертныйПолкКарелия фотографию своего родственника - ветерана войны, и расскажите немного о нем: где воевал, какие имеет награды. Мы соберем фото всех участников для нашей онлайн-энциклопедия «Wiki-Карелия» и сделаем галерею памяти», - пишет глава Карелии.

Также Артур Парфенчиков предлагает всем вместе спеть главную песню победы в Великой Отечественной войне.

«Давайте 9 мая, ровно в 19 часов, все вместе споем знаменитую песню «День Победы» - ее слова и мелодию знает каждый из нас. Для этого нужно выйти на балкон или просто встать у окна. Акция пройдет по всей стране. А перед ее началом мы почтим память погибших героев минутой молчания. Вы можете записать видео как вы поете и выложить в сеть с хештегом #КарелияПоетДеньПобеды. Затем все эти ролики соединятся в один большой хор», - сообщает глава Карелии.

Также руководитель региона сообщает, где можно взять традиционный символ праздника – георгиевскую ленточку.



«В районах республики их можно найти в сетевых магазинах. В Петрозаводске это:

- Гипермаркет «Сигма» (пр. Лесной, д. 47)

- Гипермаркет «Магнит Семейный» (ул. Ровио, д. 15)

- Гипермаркет «Магнит Семейный» (ул. Казарменская, д. 2)

- Аптека «Карелфарм» (ул. Володарского, д. 3)

- Аптека «Карелфарм» (ул. Краснофлотская, д. 29)».



