Жителей Карелии предупредили о похолодании

Облачная погода с прояснениями будет в Карелии 3 января. Ночью в республике преимущественно без осадков, а днем местами пройдет небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре РК.

На дорогах будет гололедица, ветер умеренный северных направлений. Ночью температура воздуха опустится до -6, -11 градусов, местами будет до -16 градусов. Днем прогнозируют -4, -9 градусов, но местами будет -13 градусов.

В Петрозаводске во вторник тоже будет облачно с прояснениями, днем небольшой снег, гололедица. Ветер северных направлений и умеренный. Ночью похолодает до -8, -10 градусов, днем будет -5, -7 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда похолодает до -28 градусов, это будет уже в январе. // фото: freepik.com