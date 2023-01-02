Синоптики сообщили, когда в Карелии начнутся морозы до 28 градусов

Среднемесячная температура в январе в этом году в регионе будет на один или 1,3 градуса выше климатической нормы. При этом количество осадков ожидается на 90-120 процентов от нормы. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Карелии.

Синоптики предупредили о частой смене синоптических процессов, неустойчивой, с перепадами температуры воздуха и атмосферного давления погоде, так называемых «температурных качелях», обусловленных преобладающим влиянием североатлантических циклонов.

- Оттепели первых дней месяца буквально перед рождественскими праздниками сменятся морозцами до -13, -18 градусов, - предупредили синоптики. - Хорошо еще, небольшой снег не отменяется, ведь при ясном небе похолодания могут быть существеннее.

Холоднее всего будет с 5 по 9 января и с 15 по 16 января в северных и тыловых частях циклонов. Ночью температура воздуха понизится до -15, -20 градусов, а местами по восточным районам будет до -28 градусов.

Днем ожидается не более -10, -16 градусов. Потом Карелия попадет под влияние восточных периферий североатлантических циклонов, поэтому температурный фон будет в пределах нормы, а в отдельные дни даже выше средних значений. // фото: freepik.com