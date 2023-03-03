03 марта 2023, 12:37
Жителей Карелии предупредили о новом виде мошенничества
Аферисты орудуют под видом сотрудников социальной службы и говорят о полагающихся выплатах
Аферисты орудуют под видом сотрудников социальной службы, говорят о полагающихся выплатах и просят продиктовать трехзначный код с оборотной стороны банковской карты. О новом виде мошенничества предупредили жителей Карелии. О подозрительных звонках необходимо сообщать в полицию, также не следует действовать инструкциям звонящего.
Первый случай нового способа обмана зафиксировали 2 марта. Жулики позвонили потерпевшему, представившись сотрудником Отдела социальной защиты населения.
В карельском министерстве соцзащиты подчеркнули, что сотрудники Единого-контакт центра, который оказывает консультацию по мерам соцподдержки, не звонят сами и не спрашивают данных карт. // фото freepik.com