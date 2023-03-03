Жителей Карелии предупредили о новом виде мошенничества

Аферисты орудуют под видом сотрудников социальной службы, говорят о полагающихся выплатах и просят продиктовать трехзначный код с оборотной стороны банковской карты. О новом виде мошенничества предупредили жителей Карелии. О подозрительных звонках необходимо сообщать в полицию, также не следует действовать инструкциям звонящего.

Первый случай нового способа обмана зафиксировали 2 марта. Жулики позвонили потерпевшему, представившись сотрудником Отдела социальной защиты населения.

В карельском министерстве соцзащиты подчеркнули, что сотрудники Единого-контакт центра, который оказывает консультацию по мерам соцподдержки, не звонят сами и не спрашивают данных карт. // фото freepik.com