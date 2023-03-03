Мошенники оставили мужчину без надувной лодки и денег

Костомукшанин нашел в Интернете компанию по продаже лодок, моторов и бассейнов. На сайте были указаны сроки и способы доставки, говорилось о гарантии на товар, были отзывы покупателей.

Житель Карелии связался с менеджером, обсудил детали и перевел 38 тысяч рублей за надувную лодку. Поскольку товар не шел, мужчина позвонил в транспортную компании, где узнал, что такого заказа не существует. Мужчина обратился в полицию.

Сайт, на котором костомукшанин покупал лодку, до сих пор функционирует, подчеркнули в пресс-службе регионального МВД. Вопрос блокировки рассмотрят в рамках расследования уголовного дела.

«Фактическим адресом фирма указывает локацию в промышленной зоне города Владивостока. Однако, согласно данным ряда интернет-справочников, по указанному адресу находится исключительно фирма по продаже гипсокартона», - сообщили в полиции, посоветовав жителям проявлять бдительность. // фото freepik.com