Умерла почетная петрозаводчанка Зифа Юсупова

3 марта в Петрозаводске на 86-м году жизни скончалась почетный гражданин, заслуженный работник культуры России Зифа Габбасовна Юсупова. Смерть почетной петрозаводчанки подтвердил глава города Владимир Любарский.

Зифа Юсупова долгое время возглавляла выставочный зал Союза художников Карелии, региональный филиал Российского фонда культуры, выпускала альбомы о творчестве лучших художников республики, помогала молодым талантам с выставками. // фото со страницы главы Петрозаводска ВК