Жителей Карелии предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска распространила предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Сообщение появилось в паблике ведомства.

По данным ЕДДС, с 21 часа 4 февраля, а также ночью и в первой половине дня 5 февраля в Карелии ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие незначительному скоплению вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха.

Ожидающееся явление соответствует первой степени опасности. Что конкретно имеется в виду, не уточняется.

Согласно данным Гидрометцентра, ночью в Карелии похолодает до минус 23. В отдельных районах возможны туманы и изморозь.

Ранее Госавтоинспекция Карелии предупреждала водителей о сильных снегопадах в ряде районов и о надвигающихся морозах. // Фото: unsplash.com