04 февраля 2023, 09:50
Водителей Карелии предупредили о сложной дорожной обстановке
Автомобилистов просят соблюдать ряд правил, чтобы не допустить трагедии
В Карелии возможно осложнение дорожной обстановки. Об этом предупредили в ГИБДД республики.
В некоторых районах РК в ближайшее время ожидается снег, возможны сильные снегопады. Ожидается понижение температуры воздуха до минус 13 градусов.
В связи с этим Госавтоинспекция просит автомобилистов соблюдать дистанцию и боковой интервал, не допускать резких маневров, а также выбирать скорость, исходя из дорожных условий.
Перед выполнением обгона стоит убедиться в абсолютной безопасности. Ни в коем случае нельзя обгонять там, где это запрещено. // Фото ГИБДД Карелии