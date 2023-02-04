Водителей Карелии предупредили о сложной дорожной обстановке

В Карелии возможно осложнение дорожной обстановки. Об этом предупредили в ГИБДД республики.

В некоторых районах РК в ближайшее время ожидается снег, возможны сильные снегопады. Ожидается понижение температуры воздуха до минус 13 градусов.

В связи с этим Госавтоинспекция просит автомобилистов соблюдать дистанцию и боковой интервал, не допускать резких маневров, а также выбирать скорость, исходя из дорожных условий.

Перед выполнением обгона стоит убедиться в абсолютной безопасности. Ни в коем случае нельзя обгонять там, где это запрещено. // Фото ГИБДД Карелии