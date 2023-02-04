В Петрозаводске умер друг Петра I

В 1718 году полуживой шотландец Роберт Арескин спешит в Карелию к целительным источникам Марциальных вод. Но сил хватает добраться только до Петровской слободы, где на последнем издыхании он отпивает глоток охристой карельской водички… Но умирает. Марциальная вода уже не помогла одному из самых просвещенных людей России.

Версия смерти – отравление. Дело в том, что именно Арескин обладал возможностью влиять на российского государя Петра Великого. Тайные агенты новой английской династии (Ганноверской) боялись прекращения войны со шведами со стороны России. Их неокрепшая власть видела только одного врага, способного поколебать британский трон, – а именно шведского короля Карла XII, в то время поддерживающего якобитов. И пока харизматичный король занят войной с Россией, они могли быть спокойны за свой протестантский переворот. (Видео)