Жителей Карелии предупредили о дожде, мокром снеге и гололедице

В пятницу в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +0, +2, днем +5, +7, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, +3, днем +3,+8.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -1, днем +5;

В Кондопоге ночью 0, днем +8;

В Медвежьегорске ночью -1, днем +7;

В Олонце ночью +1, днем +8;

В Пудоже ночью -2, днем +7;

В Сегеже, Суоярви ночью -1, днем +6;

В Сортавале ночью +2, днем +8. // фото «Петрозаводск говорит»