Житель Сортавалы пострадал за то, что хотел выпить и не желал платить

В один из магазинов Сортавалы вечером заглянул невыгодный посетитель. Мужчина спокойно взял с полки бутылку крепкого алкоголя и на глазах у персонала ушел. В пресс-службе УМВД России по региону сообщили, что возбуждено уголовное дело о грабеже.

Кассир торговой точки пыталась заставить запатить за спиртное, но «клиент» скрылся в прилегающих к магазину дворах. Он нанес ущерб в сумме 340 рублей.

Оперативники нашли любителя бесплатного алкоголя. Оказалось, что это 31-летний местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом. Он признался, что выпил всю бутылку один. Теперь мужчину будут судить. // Фото: gorodvo.ru