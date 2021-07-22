Тяжелый грузовик на въезде в деревню сдвинул жилой дом с людьми

Вечером 21 июля в Новгородской области произошло необычное ДТП. Грузовик DAF, оснащенный полуприцепом, врезался сначала в иномарку, потом в столб, а затем в дом. Строение оказалось сдвинуто на полтора метра, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГИБДД по региону.

Авария случилась примерно в 18:30 в среду. Въезжая в деревню, водитель грузовика почувствовал себя нехорошо.

В результате он выехал на полосу встречного движения и снес Volkswagen, припаркованный на обочине. Потом тяжелая машина врезалась в опору ЛЭП, а далее – в дом. Это было в деревне Долгий мост.

В доме находились дедушка и бабушка с внучкой, никто не пострадал. Но строение переместилось на полтора метра.

Оказалось, ехавший из Петербурга водитель за рулем перенес инсульт. Его госпитализировали. // Фото: 1zoom.ru