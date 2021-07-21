21 июля 2021, 22:05
ГИБДД ищет свидетелей аварии на Волховской
Дорожный инцидент случился днем 20 июля, водитель место ДТП покинул
Дорожный инцидент случился в минувший вторник, 20 июля, в Петрозаводске.
По сообщению дорожного ведомства, в 13:00 у дома №4-б по улице Волховская пострадал пассажир, 1996 года рождения. Молодой человек садился в автомобиль «Ниссан Примера» серебристого цвета. Водитель покинул место аварии. Что конкретно случилось, в ГИБДД также не уточняют.
Инспекторы просят откликнуться возможных свидетелей и очевидцев. Для этого достаточно позвонить в дежурную группу по телефону: 71-59-00.