Суд приговорил к обязательным работам мужчину, угрожавшего подростку

Житель Карелии схлопотал себе проблемы с законом после общения с подростком. 40-летнего неработающего жителя поселка Шуя, который угрожал убить юношу, признали виновным. Подробности раскрыли в прокуратуре.

В мае 15-летний юноша вместе с подругой катался на квадроцикле. Когда квадроциклом управляла школьница, оно вышло из строя. Для ремонта потребовалась запчасть, о чем девочка сказала родителям. Когда школьница привела друга домой за деньгами, ее отец был пьян. Мужчина показал гостю нож, замахнулся им и пригрозил подростку. Несовершеннолетний попытался убежать, и отец школьницы бросился за ним.

Впоследствии, мужчина осознал тяжесть своего поступка. Он возместил расходы на ремонт квадроцикла и извинился перед юношей. Мировой суд назначил мужчине 100 часов обязательных работ, также он должен будет заплатить подростку пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в силу. (фото liter.kz)