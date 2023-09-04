Житель Сегежи пытался задушить сестру и отделался условным сроком

Мужчина в Сегеже напился и напал на родную сестру. Он набросился на нее и стал душить, женщину спасла знакомая, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

В ходе ссоры пьяный сегежанин бросил в сестру кружку и разбил ей бровь. Пострадавшая легла на диван, но буйный родственник не успокоился.

Он стал грозить расправой, потом схватил женщину за шею и стал душить. Та стала задыхаться, захрипела, на шум прибежала общая знакомая и оттащила злодея.

Суд учел раскаяние мужчины, а также то, что «преступление является неоконченным». Его приговорили к шести годам тюрьмы условно с испытательным сроком четыре года. // фото: dianacibotari1991/pixabay.com