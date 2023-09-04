Дама в Петрозаводске решила поесть и окрасить волосы за чужой счет

Днем в воскресенье в одном из гипермаркетов Петрозаводска задержали 31-летнюю посетительницу. Женщина пронесла мимо кассы краску для волос и продукты питания стоимостью около двух тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Эти товары горожанка не оплатила, поэтому сотрудники торговой точки вызвали силовиков.

Подросток в Кондопоге в тот же день спрятал в рюкзак несколько шоколадок. Это было в сетевом магазине, работники тоже вызвали вневедомственную охрану.

Днем ранее 32-летний мужчина в торговом заведении Петрозаводска намеренно сломал шлюз на кассе самообслуживания. Всех нарушителей задержали и доставили в полицию. // фото: Росгвардия