04 сентября 2023, 16:08
Дама в Петрозаводске решила поесть и окрасить волосы за чужой счет
Росгвардейцы в Карелии за выходные задержали троих правонарушителей
Днем в воскресенье в одном из гипермаркетов Петрозаводска задержали 31-летнюю посетительницу. Женщина пронесла мимо кассы краску для волос и продукты питания стоимостью около двух тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Эти товары горожанка не оплатила, поэтому сотрудники торговой точки вызвали силовиков.
Подросток в Кондопоге в тот же день спрятал в рюкзак несколько шоколадок. Это было в сетевом магазине, работники тоже вызвали вневедомственную охрану.
Днем ранее 32-летний мужчина в торговом заведении Петрозаводска намеренно сломал шлюз на кассе самообслуживания. Всех нарушителей задержали и доставили в полицию. // фото: Росгвардия