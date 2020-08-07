Житель Пяозера сел в колонию за нарушения условий отбытия наказания

В августе прошлого года 30-летний неоднократно судимый не работающий житель п. Пяозерский Лоухского района был осужден к лишению свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 4 года за совершение преступления, связанного с применением насилия в отношении сотрудника полиции, и в связи с привлечением к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По условиям наказания осужденный не должен был менять постоянного или временного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, два раза в месяц являться на регистрацию в указанный орган, а также не покидать место жительства с 22 до 06 часов.

Осужденный, достоверно знал, что в случае систематического нарушения им общественного порядка, либо неисполнения возложенных на него судом обязанностей, условное наказание может быть отменено, в течение 10 месяцев с момента провозглашения приговора.

Тем не менее он четыре раза не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, трижды отсутствовал по месту жительства в ночное время.

В связи с допущенными нарушениями порядка и условий отбытия уголовного наказания, осужденному выносились предупреждения о возможности отмены условного осуждения.

Требования инспекции осужденный игнорировал, принимаемые к нему меры профилактического характера не имели должного влияния, он не изменил своего отношения к назначенному наказанию.

В этой связи уголовно-исполнительная инспекция направила в Лоухский районный суд представление об отмене условного осуждения и исполнении назначенного наказания. В судебном заседании зам. прокурора района поддержал указанные требования.

Суд пришел к выводу о невозможности сохранения осужденному условного осуждения, постановил исполнить назначенное приговором наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с решением суда, осужденный обжаловал его в Верховный Суд Республики Карелия.

Постановлением суда апелляционной инстанции в удовлетворении жалобы отказано.