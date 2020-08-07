Инвалиду компенсируют стоимость проезда к месту лечения и обратно

В прокуратуру Сегежского района обратился местный житель, инвалид второй группы, с просьбой оказать помочь в получении компенсации затрат на проезд к месту лечения и обратно, сообщает республиканская прокуратура.

По медицинским показаниям мужчина нуждается в получении специализированного обследования и лечения врача-онколога. Вместе с тем, в местной больнице специализированные медицинские услуги, соответствующие установленному диагнозу заявителя, не оказываются.

Житель г. Сегежа за свои деньги съездил в г. Петрозаводск в ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» на обследование и лечение.

По результатам рассмотрения обращения, прокуратура Сегежского района направила в суд иск о взыскании в пользу инвалида с Министерства здравоохранения Карелии компенсацию расходов на проезд к месту лечения и обратно.

Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил заявленные требования.

Решение суда в законную силу еще не вступило.