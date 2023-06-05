05 июня 2023, 10:27
Житель Петрозаводска выпил бутылку водки прямо в магазине
Росгвардейцы задержали в столице Карелии 44-летнего мужчину
В минувшие выходные в одном из магазинов Петрозаводска была нажата тревожная кнопка. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники торговой точки рассказали, что один из посетителей совершил порчу товара. Мужчина взял бутылку водки, выпил ее, а затем вернул пустую бутылку на прилавок.
Стражи порядка задержали 44-летнего нарушителя спокойствия. Мужчина был передан полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com