Житель Петрозаводска выпил бутылку водки прямо в магазине

В минувшие выходные в одном из магазинов Петрозаводска была нажата тревожная кнопка. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники торговой точки рассказали, что один из посетителей совершил порчу товара. Мужчина взял бутылку водки, выпил ее, а затем вернул пустую бутылку на прилавок.

Стражи порядка задержали 44-летнего нарушителя спокойствия. Мужчина был передан полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com