Житель Петрозаводска украл кусок железнодорожного полотна

В Пряжинском районе в полицию обратились сотрудники предприятия. Они рассказали, что кто-то украл часть неэксплуатируемого железнодорожного полотна. Ущерб был оценен в 129 тысяч рублей. Стражи порядка разобрались в ситуации, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что к краже причастен 52-летний житель Петрозаводска. Мужчина несколько раз приезжал на объект и при помощи инструмента разрезал рельсы, а потом сдавал их в пункт приема металлолома.

Любопытно, что ранее его уже судили за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.