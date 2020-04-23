23 апреля 2020, 12:19
Житель Петрозаводска украл кусок железнодорожного полотна
В Пряжинском районе сотрудниками уголовного розыска раскрыта кража с крупным ущербом
В Пряжинском районе в полицию обратились сотрудники предприятия. Они рассказали, что кто-то украл часть неэксплуатируемого железнодорожного полотна. Ущерб был оценен в 129 тысяч рублей. Стражи порядка разобрались в ситуации, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Выяснилось, что к краже причастен 52-летний житель Петрозаводска. Мужчина несколько раз приезжал на объект и при помощи инструмента разрезал рельсы, а потом сдавал их в пункт приема металлолома.
Любопытно, что ранее его уже судили за аналогичное преступление.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.