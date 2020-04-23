В Карелии вор забрался в дачный дом

В полицию Кондопожского района была вынуждена обратиться 47-летняя женщина. Она рассказала, что кто-то обокрал ее дачный дом. Вор проник в помещение через окно и украл магнитофон, обогреватель, кроссовки и четыре самовара, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая оценила ущерб в 11 тысяч рублей. Полиция задержала подозреваемого, им оказался 32-летний житель Кондопоги. Мужчина во всем признался и рассказал, что продал украденное, а вырученные три тысячи рублей пропил.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.