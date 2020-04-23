Кондопожанина будут судить за нападение на полицейского

Перед судом Кондопоги предстанет мужчина, которого обвиняют в применении насилия над полицейским во время исполнения им служебных обязанностей, сообщает Следком Карелии.

Инцидент произошел в марте этого года. Патрулирующие Кондопогу полицейские остановили машину, чтобы проверить 35-летнего водителя на трезвость. Требованию предъявить документы водитель не подчинился и начал движение тогда, когда полицейский попытался открыть водительскую дверь.

«В результате полицейский ударился о придорожное препятствие, а обвиняемый попытался скрыться с места происшествия. В ходе задержания он продолжил вести себя агрессивно и несколько раз ударил стража порядка ногой»,

- сообщают следователи.

Водитель заключен под стражу. Уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и передано в суд.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.