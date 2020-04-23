23 апреля 2020, 10:31
Нетрезвый водитель попался полиции в Олонецком районе
Молодой автомобилист, севший в нетрезвом виде за руль, рискует остаться без прав и денег
22 апреля в поселке Ильинский Олонецкого района сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Автомобилист 1992 года рождения отказался проходить освидетельствование. В отношении него был составлен административный протокол.
Теперь водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.