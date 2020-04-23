23 апреля 2020, 10:31
Происшествия

Нетрезвый водитель попался полиции в Олонецком районе

Молодой автомобилист, севший в нетрезвом виде за руль, рискует остаться без прав и денег

22 апреля в поселке Ильинский Олонецкого района сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобилист 1992 года рождения отказался проходить освидетельствование. В отношении него был составлен административный протокол.

Теперь водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

 

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Олонецкий район
Ильинский
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ГИБДД
штраф
новости Карелии