Нетрезвый водитель попался полиции в Олонецком районе

22 апреля в поселке Ильинский Олонецкого района сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобилист 1992 года рождения отказался проходить освидетельствование. В отношении него был составлен административный протокол.

Теперь водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.