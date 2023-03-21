Житель Петрозаводска решил сходить в театр и нарвался на мошенников

В полицию Петрозаводска обратился 27-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, он собрался сходить в театр. В поисковике горожанин ввел название учреждения и прошел на первый попавшийся сайт, который посчитал официальным. Там мужчина заказал билеты и ввел реквизиты своей карты. Сразу же всплыло сообщение об ошибке - якобы платеж не прошел. Покупатель обратился в службу поддержки и получил ссылку для возврата денег. Он вновь ввел реквизиты карты, после чего с его счета были списаны 63 тысячи рублей.

По факту произошедшего проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося. // Фото: unsplash.com