Житель Петрозаводска попытался выпить дорогой виски прямо в магазине

Несколько попыток кражи алкоголя пресекли сотрудники вневедомственной охраны в республике. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что это было в Петрозаводске, Кондопоге, Кеми.

В частности, в Кондопоге на днях в специализированном магазине 45-летний гражданин пытался похитить спиртное более чем на две тысячи рублей.

А в одном из петрозаводских гипермаркетов ущерб от аналогичной кражи составил более трех тысяч рублей.

Там же 28-летний житель Карелии прямо в торговом зале откупорил бутылку дорогого виски. Он не успел выпить алкоголь, потому что подоспели росгвардейцы.

Днем 26 сентября в сетевом магазине Кеми за попытку хищения алкоголя задержали нарушительницу и передали в полицию. // Фото: dreamstime.com