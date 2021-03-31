31 марта 2021, 12:32
Житель Петрозаводска поехал в Кондопогу, чтобы обокрасть магазины
Полицейские города бумажников установили подозреваемого в хищении товаров
38-летний житель Петрозаводска подозревается в совершении краж из двух магазинов Кондопоги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По версии следствия, житель карельской столицы специально поехал в город бумажников, чтобы поживиться товарами в торговых точках. Мужчина посетил два сетевых магазина и вынес из них алкоголь, продукты и косметику на общую сумму почти шесть тысяч рублей. Все украденное он перепродал.
Подозреваемый признался в совершении краж. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован за совершенное ранее преступление. Фото rambler.ru