Житель Петрозаводска поехал в Кондопогу, чтобы обокрасть магазины

38-летний житель Петрозаводска подозревается в совершении краж из двух магазинов Кондопоги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По версии следствия, житель карельской столицы специально поехал в город бумажников, чтобы поживиться товарами в торговых точках. Мужчина посетил два сетевых магазина и вынес из них алкоголь, продукты и косметику на общую сумму почти шесть тысяч рублей. Все украденное он перепродал.

Подозреваемый признался в совершении краж. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован за совершенное ранее преступление. Фото rambler.ru