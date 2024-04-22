Житель Петрозаводска осужден за обман более 300 человек

В Петрозаводске вынесен приговор мужчине, который обвинялся в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.

По данным ведомства, летом 2016 года горожанин уговорил свою подругу открыть мебельный магазин. Не зная о преступном замысле товарища, женщина зарегистрировала на свое имя юридическое лицо, арендовала помещение, открыла расчетные счета с возможностью дистанционного перевода денег и предоставила подсудимому доступ к ним.

Под руководством подсудимого горожанка заключила договоры с 349 покупателями на поставку мебели на сумму 4,3 миллиона рублей. После этого мужчина решил украсть все деньги и начал обналичивать их в банкоматах Санкт-Петербурга. Заметив неладное, женщина заблокировала доступ к счету. Однако к тому моменту в руки злодея попало более 2 миллионов рублей.

Свою вину в суде обвиняемый не признал. Причиненный ущерб он не возместил.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей. // Фото: unsplash.com / Ye Jinghan