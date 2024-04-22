Юная волейболистка покончила с собой в Москве после осмотра врачей

Волейболистка Арина Михайлина погибла в Москве, тело 21-летней девушки нашли около общежития, в котором она жила. Друг спортсменки рассказал, что заподозрил неладное и вызвал «скорую», передает Telegram-канал Baza.

Бойфренд переписывался с Ариной, внезапно ему показалось, что девушка словно прощается с ним. Он поехал к ней и вызвал скорую помощь.

Врачи приехали, осмотрели спортсменку и решили, что она не нуждается в помощи. Через час девушка покончила с собой, это было 21 апреля вечером.

Причины страшного поступка спортсменки неизвестны. Ее считали очень перспективной. Арина Михайлина выигрывала первенство России, выступала за молодежную сборную. // фото: unsplash.com