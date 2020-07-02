02 июля 2020, 12:10
Происшествия

Житель Петрозаводска оформил кредит на свою бывшую одногруппницу

В карельской столице ведется следствие по факту мошенничества

В полицию Петрозаводска была вынуждена обратиться 30-летняя женщина. Она рассказала, что ей названивают коллекторы и требуют вернуть долг в 20 тысяч рублей за кредит, который она даже не брала. В деле разобрались стражи порядка, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 29-летний знакомый потерпевшей, с которым она раньше училась. Он во всем признался. Выяснилось, что еще во время учебы мужчина видел документы одногруппницы и сохранил для себя ее паспортные данные. Год назад он взял кредит через Интернет, воспользовавшись паспортом знакомой. Восемь тысяч рублей он потратил, возвращать их мужчина и не собирался.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Обсудить
просмотр
170477
Метки: 
Петрозаводск
мошенничество
МВД
Полиция
новости петрозаводска