Житель Петрозаводска оформил кредит на свою бывшую одногруппницу

В полицию Петрозаводска была вынуждена обратиться 30-летняя женщина. Она рассказала, что ей названивают коллекторы и требуют вернуть долг в 20 тысяч рублей за кредит, который она даже не брала. В деле разобрались стражи порядка, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 29-летний знакомый потерпевшей, с которым она раньше училась. Он во всем признался. Выяснилось, что еще во время учебы мужчина видел документы одногруппницы и сохранил для себя ее паспортные данные. Год назад он взял кредит через Интернет, воспользовавшись паспортом знакомой. Восемь тысяч рублей он потратил, возвращать их мужчина и не собирался.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.