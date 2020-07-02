Молодой вандал повредил имущество в центре Петрозаводска

В полицию Петрозаводска обратились работники финансового учреждения. Их офис расположен в центре города. В один из дней было повреждено имущество, принадлежащее компании, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 25-летний житель Кондопоги. Мужчина признался в некрасивом поступке. Выяснилось, что ночью он гулял по Петрозаводску. У одного из учреждений он заметил платформу для подъема инвалидов-колясочников и решил несколько раз проехаться по ней. После этого молодой мужчина погнул металлические перила и повредил механизм.

Свое поведение кондопожанин объяснил тем, что контролировать себя в тот момент он не мог. Мужчина был сильно пьян.