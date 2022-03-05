Житель Петрозаводска нашел женскую сумочку и поспешил в магазин

В полицию Петрозаводска обратилась 21-летняя девушка. Она рассказала, что потеряла сумочку, в которой лежала банковская карта. Горожанка сразу заблокировала карту, но со счета успели пропасть 144 рубля, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что к краже причастен 50-летний мужчина. Он рассказал, что нашел сумочку на улице и сразу проверил ее содержимое. Обнаружив карту, он пошел в магазин и купил сигареты и жевательную резинку. После этого карточка оказалась заблокирована, и горожанин отдал сумку вместе с картой в ближайший от места находки магазин.

Оказалось, что несколькими днями ранее он так же случайно нашел еще одну банковскую карту. Тогда мужчина успел похитить 700 рублей.

По обоим фактам ведется следствие. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото pixabay.com/freephotocc