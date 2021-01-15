Житель Муезерского лишен свободы на пять лет за кражу бутылки водки

58-летний житель поселка Муезерский ровно год назад похитил в сетевом магазине бутылку водки стоимостью 331 рубль, сообщает прокуратура региона.

Необходимо отметить, что мужчина ранее был четырежды судим за совершение аналогичных преступлений и отбывал наказание в местах лишения свободы.

Несмотря на небольшую стоимость похищенного имущества, суд, с учётом рецидива, назначил мужчине наказание в виде лишения свободы, сроком, по совокупности приговоров, на 5 лет и 2 месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Оснований для назначения условного наказания суд не усмотрел, считая невозможным исправление виновного в данной ситуации без изоляции от общества.

Осужденный был взят под стражу в зале суда. Сторона защиты обжаловала приговор в апелляционную инстанцию. Однако Верховный Суд Республики Карелия оставил приговор Костомукшского городского суда без изменения.

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