Следы прошедшего ледника придают неповторимость Карелии

Когда мы находим во дворе сглаженный валун килограммов на 20, то должны понимать, что это след ушедшего из Карелии 10 тысяч лет назад Валдайского ледника. Двигаясь, глыба льда оставила на карельской земле камни из других регионов: например, забрав их где-нибудь на территории нынешней Норвегии и отпустив в районе поселка Шуя.

Ученые утверждают, что ледник двигался по территории Карелии со скоростью 4 мм в год. На своем пути он образовывал характерные для Карелии «бараньи лбы» - сглаженные и отполированные движением ледника скалы.

Уходя, ледник подарил нам и уникальные озера – Онежское и Ладожское. Подобных водоемов нет во всей Европе. Это самые крупные и самые пресные озера нашего континента.