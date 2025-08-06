Житель Костомукши хотел загладить дело, но усугубил ситуацию

Житель Костомукши нарушил правила дорожного движения и хотел дать взятку, чтобы избежать административной ответственности. Однако его раскрыли, теперь на него завели уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного комитета по РК.

26-летний местный житель напился и наехал на припаркованные машины. Чтобы его не привлекли к административной ответственности, он дал взятку в размере 100 тысяч рублей. Деньги он положил на заднее сиденье машины инспектора.

Мужчину раскрыли и привлекли уже к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 291 УК РФ - дача взятки должностному лицу в значительном размере. © «Петрозаводск говорит»