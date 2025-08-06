Водитель с пассажирами выехал на железнодорожные пути

На железнодорожном переезде перегона Олонец-Лодейное поле водитель решил, что успеет переехать пути на красный свет. Однако теперь он стал фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Водитель автобуса с пассажирами выехал на железнодорожные пути, проигнорировав красный свет. Машинист состава применил экстренное торможение, но это не помогло. Один из пассажиров умер.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. © «Петрозаводск говорит»