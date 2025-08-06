06 августа 2025, 17:38
Общество

Во время рыбалки лодка лопнула

В Питкярантском районе рыбаки оказались в воде
лопнувшая лодка
Фото: пресс-служба МЧС по Карелии

Во время рыбалки лодка лопнула по шву, и пассажиры добирались до ближайшего острова вплавь. Уже оттуда их спасли сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба ведомства. 

Лодка из ПВХ подвела рыбаков в самый разгар отдыха. Пассажиры смогли добраться до острова Суур-Суонсаари самостоятельно вплавь. Сотрудники МЧС помогли людям вернуться на берег.

В медицинской помощи никто не нуждался. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
лодка
МЧС Карелии
рыбалка
Рыбаки
Питкярантский район