06 августа 2025, 17:38
Во время рыбалки лодка лопнула
В Питкярантском районе рыбаки оказались в воде
Фото: пресс-служба МЧС по Карелии
Во время рыбалки лодка лопнула по шву, и пассажиры добирались до ближайшего острова вплавь. Уже оттуда их спасли сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба ведомства.
Лодка из ПВХ подвела рыбаков в самый разгар отдыха. Пассажиры смогли добраться до острова Суур-Суонсаари самостоятельно вплавь. Сотрудники МЧС помогли людям вернуться на берег.
В медицинской помощи никто не нуждался. © «Петрозаводск говорит»