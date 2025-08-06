06 августа 2025, 17:12
Общество

Статистика показала: в ПетрГУ готовят лучших специалистов в области ИИ

Опорный вуз Карелии вошел в рейтинг лучших по подготовке специалистов в области ИИ
карельский вуз
Фото: «Петрозаводск говорит»

Ассоциация "Альянс в сфере искусственного интеллекта" и Минобрнауки России подготовили топ-40 университетов, где готовят лучших специалистов по работе с искусственным интеллектом. ПетрГУ вошел в это число, поделилась пресс-служба. 

Университеты оценивали по наличию научных публикаций, участию в конференциях и аккредитации программ по подготовке кадров в сфере искусственного интеллекта. Также рейтинг строился, основываясь на ответах работодателей и студентов. 

Статистика позволяет выявить сильные и слабые стороны в образовании в области искусственного интеллекта и внести вовремя коррективы. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
ПетрГУ
Искуственный Интеллект
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опорный вуз
специалисты