Статистика показала: в ПетрГУ готовят лучших специалистов в области ИИ

Ассоциация "Альянс в сфере искусственного интеллекта" и Минобрнауки России подготовили топ-40 университетов, где готовят лучших специалистов по работе с искусственным интеллектом. ПетрГУ вошел в это число, поделилась пресс-служба.

Университеты оценивали по наличию научных публикаций, участию в конференциях и аккредитации программ по подготовке кадров в сфере искусственного интеллекта. Также рейтинг строился, основываясь на ответах работодателей и студентов.

Статистика позволяет выявить сильные и слабые стороны в образовании в области искусственного интеллекта и внести вовремя коррективы. © «Петрозаводск говорит»