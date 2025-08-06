Петрозаводчанам предложили поделиться одеждой и обувью с нуждающимися

Добрая благотворительная акция пройдет в Петрозаводске.

13 августа горожане смогут принести обувь, одежду для взрослых и детей, постельное белье, школьные принадлежности и товары первой необходимости, чтобы помочь нуждающимся.

Акция «Добрый шкаф» будет проходить на Древлянке у ТЦ «Меркурий» с 16:00 до 19:00. Об этом сообщили в комплексном центре соцобслуживания населения.

Тем, кто соберется помочь, напомнили, что вещи должны быть чистыми, техника и бытовые предметы исправными, а белье и чулочно-носочные изделия – новыми. © «Петрозаводск говорит»