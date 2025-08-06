06 августа 2025, 16:40
Петрозаводчанам предложили поделиться одеждой и обувью с нуждающимися
Благотворительная акция пройдет на следующей неделе на Древлянке
фото freepik
Добрая благотворительная акция пройдет в Петрозаводске.
13 августа горожане смогут принести обувь, одежду для взрослых и детей, постельное белье, школьные принадлежности и товары первой необходимости, чтобы помочь нуждающимся.
Акция «Добрый шкаф» будет проходить на Древлянке у ТЦ «Меркурий» с 16:00 до 19:00. Об этом сообщили в комплексном центре соцобслуживания населения.
Тем, кто соберется помочь, напомнили, что вещи должны быть чистыми, техника и бытовые предметы исправными, а белье и чулочно-носочные изделия – новыми. © «Петрозаводск говорит»