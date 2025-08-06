Чемпионка мира по зимнему плаванию из Карелии отметила вековой юбилей

Легендарной любительнице зимнего плавания Анна Семеновой исполнилось 100 лет.

Именитую спортсменку, чемпионку мира по зимнему плаванию с вековым юбилеем поздравила директор регионального центра социального обслуживания населения Елена Малышева.

По доброй традиции имениннице вручили букет цветов, подарок от учреждения и персональное поздравление от президента Владимира Путина.

Спортсменка работала бухгалтером, а после выхода на пенсию увлеклась моржеванием. Она подружилась с петрозаводским клубом любителей зимнего плавания «Виктория» А в 90 лет Анна Семенова завоевала золотую медаль и титул «Миссис моржиха» на мировом первенстве в Тюмени.

Красивую дату петрозаводчанка отметила вместе со своей семьей, друзьями и товарищами по моржеванию праздничным заплывом здоровья. © «Петрозаводск говорит»