Управление автомобильных дорог Карелии заставили сажать деревья

В Кемском районе участок лесного фонда перевели в земли иных категорий для эксплуатации дороги. Часть леса требовалось вырубить, поэтому ответственное учреждение обязано было провести лесовосстановительные работы на другой равной по площади территории.

Но управление автомобильных дорог Карелии деревья так и не посадило. Это создало угрозу утраты полезных функций лесов и их биологического разнообразия.

Природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием провести лесовосстановительные работы на территории более 13 га.

Петрозаводский горсуд требование поддержал и возложил на управление обязанность по проведению лесовосстановительных работ. © «Петрозаводск говорит»