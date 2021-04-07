Житель Кондопоги сначала помог земляку, а затем обокрал его

44-летний кондопожанин обратился в полицию и заявил, что с его банковского счета похищены 5,5 тысяч рублей, сообщает МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что телефон или банковскую карту он не терял, в краже никого не подозревает.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению денег причастен 21-летний кондопожанин. В день, когда у потерпевшего пропали сбережения, подозреваемый с ним общался. Молодой человек помог мужчине, когда тот потерял сознание в подъезде одного из многоквартирных домов. Затем он проводил мужчину до дома, а также какое-то время побыл у него в гостях.

По версии полиции, перед уходом подозреваемый взял телефон хозяина квартиры, перевел себе деньги и удалил уведомление о списании.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигурант дал признательные показания, объяснив свой поступок финансовыми трудностями. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото с сайта greatchat.ru