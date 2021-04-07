В Петрозаводске начали воровать велосипеды

Петрозаводчанин обратился в полицию и заявил, что у него украли велосипед стоимостью около 15 тысяч рублей, сообщает МВД Карелии.

Мужчина хранил двухколесное средство передвижения в подъезде в комплекте с антикражным устройством, но оно не помогло уберечь имущество.

Полицейские установили, что к хищению причастен ранее судимый 23-летний житель Беломорска, который сознался в содеянном.

В Петрозаводск молодой человек регулярно приезжает к знакомой. В один из приездов он распивал спиртное, алкоголь закончился, а денег на покупку не нашлось. Тогда, по версии следствия, подозреваемый нашел способ заработка: похитил из подъезда чужой велосипед и сбыл случайному прохожему за бесценок.

Возбуждено уголовное дело.