07 апреля 2021, 10:08
В Петрозаводске начали воровать велосипеды
Желание выпить любой ценой довело молодого человека до уголовного дела
Петрозаводчанин обратился в полицию и заявил, что у него украли велосипед стоимостью около 15 тысяч рублей, сообщает МВД Карелии.
Мужчина хранил двухколесное средство передвижения в подъезде в комплекте с антикражным устройством, но оно не помогло уберечь имущество.
Полицейские установили, что к хищению причастен ранее судимый 23-летний житель Беломорска, который сознался в содеянном.
В Петрозаводск молодой человек регулярно приезжает к знакомой. В один из приездов он распивал спиртное, алкоголь закончился, а денег на покупку не нашлось. Тогда, по версии следствия, подозреваемый нашел способ заработка: похитил из подъезда чужой велосипед и сбыл случайному прохожему за бесценок.
Возбуждено уголовное дело.