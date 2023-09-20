Житель Карелии загубил землю сельхозназначения

Житель Пряжинского района не ухаживал должным образом за землей сельскохозяйственного назначения. Это обнаружили сотрудники Россельхознадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадь земли составляет восемь гектаров, участок с 2005 года зарастал осокой, папоротником, деревьями и кустами. Высота растений местами достигает восьми метров.

Владельца участка обязали убрать деревья и кусты и начать использовать землю по назначению. Ему дали срок до 11 октября 2023 года. // фото: freepik.com