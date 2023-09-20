Песочницы в Петрозаводске наполняют, клумбы пропалывают

Каждый день мобильные бригады и техника Кондопожского ДРСУ работают в скверах и парках Петрозаводска. Сегодня подрядчик в сквере Машиностроителей и парке Железнодорожников наполнял песочницы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники организации у на аллее 300-летия Петрозаводска и в сквере Аквамарин ухаживают за молодыми растениями.

В нескольких районах города пропалывают клумбы, на Мариинском бульваре косят и вывозят траву. Урны в скверах и парках очищают от мусора. // фото: congerdesign/ pixabay.com