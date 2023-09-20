Уход Паспортной службы может привести к кризису в сфере ЖКХ 

Текст и фото: Антонина Кябелева

В начале сентября 2023 года временно исполняющая обязанности главы Петрозаводска Инна Колыхматова сообщила о том, что Паспортная служба прекратила работу по постановке и снятию граждан с регистрационного учета. С 2018 года услуги, связанные с регистрационным учетом, можно получить дистанционно через Единый портал государственных услуг или в МФЦ.

Как объяснили в петрозаводской администрации, передача данных от органа, ведущего регистрационный учет, не предусмотрена законом, а с августа технически невыполнима из-за перехода на новое программное обеспечение. Таким образом Паспортная служба оказалась лишена возможности для пополнения базы новыми данными о проживающих в Петрозаводске, соответственно выдавать справки она также не может. Правда, это не касается архивных документов. Их петрозаводчане все еще могут получить в паспортном столе.

Как эти изменения повлияют на работу управляющих компаний, ТСЖ и каким образом они отразятся на жизни граждан? Об этом интервью с директором Юридического расчетно-кассового центра (ЮРКЦ) Людмилой Балашовой.

- Давайте начнем с простого вопроса о том, что принципиально изменилось, и когда вы об этом узнали?

- О произошедших изменениях мы узнали в середине сентября. До этого мы не предполагали, что грядут такие перемены. У всех наших клиентов заключены договоры с Паспортной службой на получение информации о количестве зарегистрированных лиц. Раз в месяц мы обращались в Паспортную службу и нам предоставляли сведения о том, кто прописался, а кто выписался.

- И за эту услугу платили граждане?

- Да, она была заложена в тариф и у управляющих организаций, и у ТСЖ. Эта услуга была не бесплатная. Раз в полгода мы запрашивали актуализированные списки по всему дому.

- Теперь Паспортная служба эти данные предоставлять не будет?

- Совершенно верно. В сентябре мы успели получить информацию за предыдущий месяц. Соответственно за сентябрь мы сведения получить уже не сможем. Все эти изменения связаны с законом о персональных данных.

Ограничения существовали и раньше, но была оговорка, что, если есть договоры со специализированными организациями и если эта информация необходима для осуществления деятельности, то разрешалось ее предоставлять и ею пользоваться. В сфере ЖКХ нам без этой информации не обойтись.

От этого, например, зависят начисления по вывозу ТБО, которые рассчитываются в соответствии с количеством зарегистрированных в данной квартире или доме граждан.

- К чему может привести отсутствие подобного рода информации?

- Помимо проблем с вывозом ТБО отсутствие необходимых сведений может отразиться и на гражданах, имеющих льготы. Для того, чтобы правильно начислялись льготы, граждане сами должны сообщать в управляющую компанию или ТСЖ о том, что кто-то выписался или прописался. Это теперь исключительно на совести граждан. Предположим, в квартире был зарегистрирован один человек, затем прописался второй. Если сам гражданин не сообщит об изменениях, то мы эту информацию получить уже не сможем. И будем производить начисления на основе старой информации, когда был прописан один гражданин. Очевидно, что подобный информационный вакуум может привести к злоупотреблениям со стороны граждан. С льготами ситуация тоже непростая. Есть льготы, которые распространяются на всех зарегистрированных, есть льготы, которые получает только льготник. Здесь аналогичная история. Центр социальной работы самостоятельно не осуществляет расчет предоставленных льгот. Эту информацию предоставляем мы. Получается, либо им придется все равно информацию передавать нам, либо самостоятельно рассчитывать льготы. Технически это будет очень сложно.

- Могли бы вы привести конкретный пример, какие проблемы могут возникнуть у граждан, имеющих льготы?

- Простой пример. При расчете льготы на услуги водоснабжения объем потребляемой воды делится на количество проживающих, затем ограничивается нормативом потребления, умножается на тариф и берется 50 процентов. В этом расчете присутствует количество проживающих. Чем больше число зарегистрированных, тем льгота будет меньше, и наоборот. У нас теперь не будет актуальной информации.

В данном случае это опять поле для злоупотреблений. Человек может прописаться или выписаться, но нам не сообщить. И нам эту информацию не получить. Гражданам придется теперь самостоятельно предоставлять информацию в управляющую компанию или ТСЖ в случае изменений с регистрацией.

В противном случае, им либо не будет предоставляться льгота, либо она будет рассчитана неверно.

- Насколько я поняла, больше всего проблем эти изменения доставят предприятиям ЖКХ, которые предоставляют услуги населению. Лишив их возможности получать актуальную информацию, государство фактически заставляет организацию, выставляющие платежи за потребленные услуги, работать «вслепую». Это так?

- Сфера ЖКХ у нас – это вечная предбанкротная история. Причина – значительные долги граждан за потребленные услуги. Если раньше можно было эффективно работать по взысканию долгов, параллельно актуализирую информацию по собственникам, то сейчас даже с этим возникает проблема. В ситуации, когда ни ТСЖ, ни управляющая компания не может получить достоверную информацию о собственнике, крайне сложно обращаться в суд. Проблемы начались с 2022 года, когда Росреестр закрыл информацию о том, кто конкретно является собственником жилья. Нам только сообщали, это физическое лицо или юридическое. Но мы могли хотя бы получить информацию о количестве зарегистрированных граждан и уже в суде разбирались, кто конкретно является собственником. Теперь мы не имеем доступа даже к этим сведениям. Нам остается только пользоваться последней информацией, которую мы получили из Паспортной службы за август 2023 года.

Если в течение этого года ее еще можно будет считать актуальной, то дальше проблемы будут нарастать как снежный ком. В том числе у граждан, которые не сообщили о произошедших переменах, связанных с продажей или покупкой квартиры, с изменением места регистрации.

Если вовремя нам не будет предоставлена эта информация, то граждане могут столкнуться с неприятными сюрпризами в виде «чужих» долгов, списания средств со счетов на основе судебного приказа.

- А что будет происходить с теми деньгами, которые граждане платят за услуги Паспортной службы? Услуга весь уже не предоставляется.

- Сложно сказать. Собственники должны принять решение, куда направить средства, которые высвободились после того, как Паспортная служба прекратила предоставлять услуги. В ТСЖ это решается проще, с управляющими компаниями сложнее. Конечно, граждане могут поставить перед управляющей компанией вопрос о снижении тарифа, но управляющая компания имеет право отказать.

- На каком основании?

- Услуга Паспортной службы не была обязательной. Она закладывалась в тариф, но не предусмотрена законодательством в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего состояния общего имущества в многоквартирном доме.

- Новая ситуация, которая сложилась на рынке жилищно-коммунальных услуг, обсуждается среди ваших коллег?

- Пока все находятся в состоянии непонимания, как работать в будущем. Если все останется как есть, если в законодательство не будут внесены изменения, позволяющие получать актуальную информацию, то сфера ЖКХ утонет в долгах. Долго «вслепую» мы не сможем работать.