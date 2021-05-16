Житель Карелии забыл закрыть гараж и был обворован

В полицию Пряжинского района обратился 59-летний мужчина. Он рассказал, что из принадлежащего ему гаража пропал компрессор и пневматический шланг к нему длиной 20 метров. Ущерб был оценен в 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 22-летний молодой человек, который ранее уже был судим. Он рассказал, что случайно увидел, что гараж незаперт, проник в него, украл имущество, после чего поехал в Петрозаводск и продал там украденное. Добытые деньги потратил на себя. Мужчина признался в краже и пообещал компенсировать ущерб.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Фото don24.ru